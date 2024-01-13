شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة مدوية تتعرض لها الأرض في أكتوبر 2024.. وكالة ناسا توضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفادت العديد من وسائل الإعلام المختلفة ، قبل أيام ، أن ضربة مدوية ستتعرض لها الأرض في العام المقبل من قِبل كويكبًا "مفقودًا" سابقًا، ومن المفترض أنها نقلاً عن تحذيرات من وكالة ناسا ذاتها.

كما قِيل في نفس ملخص المخاطر أيضًا ، أن تأثير الضربة القوية التي ستتعرض لها الأرض سيعادل 2700 ميجا طن (للمقارنة، كانت القنبلة النووية التي أسقطت على هيروشيما 15 كيلو طن أو ما يعادل 15000 طن من مادة تي إن تي)، فإن احتمال ضربنا فعليًا في أكتوبر من العام المقبل هو كذلك.

احتمالية ضربة ضعيفة

في الواقع، كما قال متحدث باسم وكالة ناسا لصحيفة إيفنينج ستاندارد: "لا توجد تهديدات معروفة لتأثير الكويكبات على الأرض في أي وقت في القرن المقبل. كما تراقب وكالة ناسا وشركاؤها السماء بجدية للعثور على الكويكبات والأجسام القريبة من الأرض وتتبعها وتصنيفها، بما في ذلك تلك التي قد تقترب من الأرض."

ووفقًا لموقع Indy100، من الواضح أن الكويكب الذي يبلغ قطره 341 مترًا حقيقي - فقد تم رصده لأول مرة في مارس 2007 - ولديه 89 ارتطامًا محتملاً مدرجًا على جدول حراسة ناسا بدءًا من 3 أكتوبر من العام المقبل إلى 4 أكتوبر 2119.

وذلك باستثناء أن كل واحد من هؤلاء لديه تصنيف مقياس تورينو قدره صفر. ولتوضيح هذا الأمر للشخص العادي، فهذا شيء تعتبره وكالة ناسا أنه لا يمثل "أي خطر" على الإطلاق، حيث "احتمال الاصطدام هو صفر، أو منخفض جدًا بحيث يكون صفرًا فعليًا".