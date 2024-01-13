شكرا لقرائتكم تكليف 6 قيادات نسائية جديدة في تعليم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في إطار خطة تطوير منظومة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، تقرر إجراء حركة تغييرات في رئاسة 18 قسمًا بالإدارة.

وشملت قرارات محمد عبدالله الغنام، مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، تغييرات في رئاسة 18 قسمًا، جاء من ضمنها تكليف 6 قيادات نسائية، جاءت وفق ما يلي:

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