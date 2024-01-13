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عدن - ياسمين التهامي - احذر وبشدة .. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم .. احذفها من جهازك فورًا
اكتشف خبراء الأمن أكثر من 200 تطبيق على متجر جوجل بلاي، تخفي برامج ضارة قادرة على سرقة كلمات مرور الأشخاص الذين قاموا بتنزيلها على هواتفهم.
وتستطيع هذه البرامج سرقة بيانات اعتماد المستخدم، وجمع ملفات تعريف ارتباط فيسبوك بالإضافة إلى المعلومات الشخصية المرتبطة بحساب المستخدم. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات من قبل المحتالين عبر الإنترنت، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.
كان باحثون في شركة تريند ماكرو المتخصصة في الأمن السيبراني، اكتشفوا أكثر من 40 تطبيقا مزيفا للعملات المشفرة مصممة لخداع المستخدمين للدفع مقابل خدمات الاشتراك أو حتى سرقة المفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى محافظ العملات المشفرة.
وتشمل هذه البرامج التي تم حذفها: Daily Fitness OL وEnjoy Photo Editor وPanorama Camera وPhoto Gaming Puzzle وSwarm Photo وBusiness Meta Manager.
ونصحت تريند مايكرو مالكي أجهزة "أندرويد" دائما بالتأكد من تعمقهم قليلا في أي تطبيق قبل تنزيله، والتحقق من المعلومات مثل مقدار المراجعات السلبية والنظر في المطور أكثر قليلا.
وفي حديثه عن التهديد، قال خبراء الأمن: "يمكن للمستخدمين تجنب مثل هذه التطبيقات المزيفة عن طريق التحقق من مراجعاتهم، وخاصة السلبية منها، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مخاوف أو تجارب غير عادية من المستخدمين الفعليين الذين قاموا بتنزيل التطبيقات.