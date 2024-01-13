شكرا لقرائتكم خبر عن احذر وبشدة .. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم .. احذفها من جهازك فورًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احذر وبشدة .. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم .. احذفها من جهازك فورًا