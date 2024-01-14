سوف تجعلها كالخاتم في اصبعك.. 5 اشياء تعشقها المرأة بجنون أثناء العلاقة علي السرير تريد ان يفعلها زوجها معها ولكنها لا تستطيع ان تخبره!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -

الرغبة في تدليل الزوج كما لو أنه طفل صغير

الرجل دائما ما يصف نفسه بأن رجل على هيئة طفل صغير، إن دخلت المرأة معه في العناد والأمور التي لا يحبها فستجد منه صدودا وإعراضا، أما إن قامت المرأة هذه النقطة وداعبته كالطفل الذي تجلسه بين أحضانها تحن عليه بالمشاعر وتجود بها عليه، تسمح على رأسه بحب ولين، تأثير هذه الحركات عليه عجيب.

فالمرأة تعشق أن تشعر أنها والدة زوجها من ناحية المشاعر، حيث تحن عليه عندما يمر بالمشكلات أو يشعر بالضيق، لكن من شأنها أن تود أن تسمع منه تلك الكلمات، حيث يشعرها الزوج أنه طفلها المدلل الذي يمكنها أن تأخذ رأسه بين أحضانها

لينام ويغفو مثل الطفل الصغير، والجدير بالذكر أنه من أهم عوامل نجاح العلاقة بين الرجل والمرأة أن يتنازل كل منهما عن دوره في بعض الأوقات من أجل أن يشعر الآخر بأهميته، فليست كل العلاقات تبنى على التحكم والسيطرة ومن له القدرة على التعامل بشكل أقسى من الأخر.

سيطرة المرأة على الرجل

يشعر الرجل في العلاقة الحميمة برغبة شديدة جدا في تبادل الأدوار بينه وبين المرأة ويبني على ذلك الكثير من الأشياء الممتعة والجميلة بينهما، فهناك وضعيات يحب الرجل أن تسيطر المرأة عليه وهي من تبدأ بإثارته فهناك وضعيات مميزة وممتعة تظهر سيطرة المرأة

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