شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دلعي جوزك بدل ماتنكدي عليه.. ضعي معلقة من الملح وأخرى من الفازلين على هذه المنطقة من جسدك وشاهد ما الذي سيحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ عصور قديمة يتم إستخدام الفازلين في علاج الكثير من المشاكل منها تهدئة الجلد الجاف وشفاء الجروح . وفقاً لموقع فاسلين، فإن الفازلين مصنوع من مادة هلامية يتم تنقيتها حوالي ثلاث مرات وتشمل عمليات التقطير، إزالة التهوية، الترشيح. لكي ينتج المادة الهلامية والمحلول الغير مزعج وهيبرو أليرجينيك .

وهذا ما يجعل الفازلين يعمل بشكل جيد وخلق حاجز بين خلايا الجلد الجاف أو التالف وبالتالي تأمين الرطوبة وزيادة الإنتعاش.

بالرغم من أن الإستخدام الشائع للفازلين هو أنه يعمل كمرطب، هل تعلم بأنه يمكن إستخدامه لإزالة بقع المكياج من علي الملابس وإليك مجموعة من الطرق الإبداعية لإستخدام الملح مع الفازلين .

وضع معلقة من الملح علي الفازلين وشاهد النتائج المذهلة

هناك فرصة جيدة لإستخدام الفازلين في حياتك علي الأقل مرة واحدة . والكثير من الناس يستخدم الفازلين لزيادة ترطيب البشرة لأن لديه قدرة كبيرة علي الترطيب . يمكنك إضافة معلقة من الملح إلي عبوة الفازلين الخاصة بك للحصول علي نتائج مدهشة .

علاج تشقق الشفاه :

هل لديك تشققات في الشفاه ؟ تكره بأن يتدلي الجلد من الشفاه بهذا الشكل ؟ يمكنك محاولة شده وبالتالي عمل جروح للشفاه ويجعل الأمر أسوأ . أفضل طريقة لإزالته هو مزج حفنة من الملح مع القليل من الفازلين لفرك الشفاه وتقشيرها من الجلد الميت . إذا كنت ترغب في التخلص من تشقق الشفتين، كل ما عليك هو تطبيق طبقة من الفازلين علي الشفاه حتي لو كانت طبقة فازلين رقيقة، فهي سوف تساعدك في الحفاظ علي الشفاه رطبة وتعطي الشفاه لمعان طبيعي .

تقشير القدمين :

الملح من أشهر مقشرات الجلد المنزلية ووسيلة رائعة لجعل الأقدام والجسم يتمتع ببشرة رائعة ويمكنك إدخال الملح في العديد من الوصفات لتدليك القدمين في المنزل . . عند تطبيق كمية لابأس منها من الفازلين والملح معاً علي تشقق القدمين كل ليلة وبمجرد تطبيق كمية من الفازلين يمكنك تغطية قدميك بجوارب للمساعدة علي تكثيف أثر الترطيب .

يوجد عدد كبير من الأفراد يستخدم مثبتات الشعر مع مرور الوقت يتلف فروة الرأس وللتخلص من أثار تراكم هذه المنتجات يمكنك مزج الملح مع الفازلين في الماء وترك الخليط لمدة يوم واحد قبل إستخدامه وتطبيقه علي الشعر لمدة خمس دقائق . أيضاً بدلاً من إستخدام مواد إزالة المكياج او حتي زيوت الأطفال والتي قد تحتوي علي مواد كيميائية تؤدي إلي تهيج العينين يمكنك اللجوء إلي الفازلين بإعتباره طريقة طبيعية لإزالة أثار المكياج فهو خفيفو أمن الإستخدام .

علاج إنتفاخ العين :

نقع القطن في المياه المالحة البارد وكمية فازلين مناسبة ثم تطبيقها علي الاماكن التي تعاني من الإنتفاخ أسفل العينين للمساعدة في تقليل الإنتفاخ . عندما تعاني من الهالات السوداء تحت العين تعطي مظهر شاحب للبشرة والشعور بالتعب . ولكي تتبع علاج بسيط لتخلص من الهالات السوداء وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العين عليك القيام بتطبيق كمية من الفازلين مخلوطة مع بضع نصف معلقة من الفازلين والتطبيق بلطف حول العينين وترك الخليط لمدة 1 ساعة ثم مسح الخليط برفق وغسل الوجه بالماء البارد .

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