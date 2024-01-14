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شجرة ربانية .. تعالج 63 مرضاً بشكل مذهل وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر .. لا يفوتك طرق تناولها

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عدن - ياسمين التهامي - شجرة المورينجا ...الكشف عن الفوائد الصحية لعلاج 63 مرضاً وطرق تناولها

السبت 4 يونيو 2022 الساعة 21:40

 كشف الدكتور عبدالعزيز العثمان أستاذ واستشاري التربية السريرية، عن فوائد صحية مذهلة لشجرة المورينجا، وطريقة تناولها.

وقال العثمان في مقطع فيديو:"كنز الصحة أزهار وأوراق "المورينجا"، لافتا:" نجفف ورق المورينجا في الظل ثم نطحنه ونضيفها مثل الشاهي فهو يعالج 63 مرضاً معتمد من الهيئات الطبية".

 

وأشار:"نضيف المورينجا على ماء ساخن و ملعقة عسل، أو إضافته للسلطة"، موضحا:"الإفراط في تناول المورينجا لا تسبب أي أضرار، ولذلك المورينجا تعتبر من أفضل النباتات الطبية ونسبة البروتين فيها أكثر من 25%، بالإضافة إلى تعليف الأغنام منها".
 

  

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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