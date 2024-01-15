شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نعمة من الله .. مشروب قاهر لتنظيف الكلى والجسم من السموم وتراكمات السنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المشروب القاهر لتنظيف الكلى والجسم من السموم، يعد هذا المشروب من أفضل المشروبات التي تساعد على تنظيف الكلى والجسم من السموم وتراكمات السنين، وذلك لاحتوائه على مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي لها خصائص مدرة للبول ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وفي هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم بشكل من التفصيل عن هذا المشروب السحري الذي يقوي جميع العضلات الموجوده في جسم الانسان، ويعمل على طرد السموم الموجوده في جسم الانسان بالكامل، ويعمل على تنظيف الكبد من جميع السموم الموجوده به، فقط تابعوا معنا.

مكونات هذا المشروب

3 أكياس من شاي الهندباء

قطعة من الزنجبيل الطازج المبروش

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

ملعقتان صغيرتان من الكركم

4 أعواد من البقدونس

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من عصير التوت البري (اختياري)

ملعقتان صغيرتان من شراب القيقب أو العسل (اختياري)

طريقة التحضير

اغلي الماء في قدر على النار، ثم أضف الزنجبيل وخفف النار، وغطي القدر ثم اتركه على النار مدة 5 دقائق.

ارفع القدر عن النار، ثم أضف الفلفل الحار، والهندباء، والكركم، والبقدونس، واتركها في الماء مدة 10 دقائق.

صفي المشروب واتركه حتى يبرد تمامًا.

اسكبه في وعاء زجاجي واحفظه في الثلاجة.

فوائد هذ المشروب

يساعد على تنظيف الكلى من السموم وتراكمات الأملاح.

يمنع تكون حصوات الكلى.

يحسن من أداء الكلى.

يقوي الجهاز المناعي.

يعالج التهابات المسالك البولية.

يحسن من صحة الجهاز الهضمي.

يمنح الجسم الطاقة والحيوية.

كانت هذه تفاصيل خبر نعمة من الله .. مشروب قاهر لتنظيف الكلى والجسم من السموم وتراكمات السنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.