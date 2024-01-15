حريق محطة الوقود بتبوك.. وفاةٌ و8 إصابات وصوتٌ مدوٍّ وفي الخلفية إغلاق لمدة عام للترميم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 9:43 صباحاً

أدى الحريق الكبير الذي وقع أمس في محطة وقود في حي المروج بتبوك، إلى وفاة مواطن وإصابة ثمانية أشخاص. وقالت عنه مديرية الدفاع المدني أمس: إن الفِرَق بتبوك "أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة، وحالة وفاة، وأضرار مادية". وبحسب مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يظهر أن بداية الحريق كانت انفجارًا كبيرًا من خزان الوقود الأرضي؛ فتطايرت بعده الخرسانة في كل مكان، تَبِعَه اشتعال النيران في الخزان. ومع قوة الانفجار سمع أهالي حي المروج الصوت المدوّي قبيل مغرب أمس. وبحسب مصادر "الخليج 365" فإن المحطة كانت مغلقة قرابة العام للترميم وإعادة التأهيل، وتم استئناف العمل بها قبل فترة بسيطة.

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