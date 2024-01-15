تراند اليوم : ذروة البرد ومقرقع البيبان.. "الحصيني" يكشف عن بدء موسم الشبط وتفاصيل الحالة الجوية وموعد الحالة المطرية السابعة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ عن بدء موسم الشبط وتفاصيل الحالة الجوية.

بدء موسم الشبط وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " اليوم الإثنين هو بداية الشبط وعدد أيامه 26 يوماً؛ حيث نجومه "النعائم والبلدة"، وفيها يبدأ النهار يطول والليل يقصر عكس المربعانيّة يكون الليل أطول من النهار".

الاستعداد للبرد

وتابع: "العامة يقولون عن الشبط: إن المربعانية توصي الشبط بقولها "أنا مريت ولا ضريت عليك باللي أكله دويف ووقوده ليف ولا تقرب اللي أكله تمر ووقوده سمر"؛ حيث أكله دويف "أكلة قديمة"، ووقوده ليف "لحاء النخل" والسمر نوع من أنواع الحطب الجيد لشبة النار، وهي كناية عن الاستعداد للبرد".

ذروة البرد

وأردف: إذا كانت المربعانية بداية البرد فالشبط ذروة البرد إذا هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري مع رياح لذا تسمى عند العامة "مقرقع البيبان، ويزداد في النجم الأول من الشبط "النعائم" الذي أيامه 13 يوماً البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، ويقال "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم وطال الليل للقائم، أين المشمرون؟"، كناية عن شدة البرد وقصر النهار وطول الليل.

المطرية السابعة

وأضاف: "يوافق بداية النجم الأول من الشبط -حسب النماذج العددية للطقس من هذا الأسبوع- حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاءٍ من المملكة والخليج، وتعد الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ، والتغيير وارد لأنها توقعات".