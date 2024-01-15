تراند اليوم : بديل للعلاج الكيماوي.. باحثون سعوديون يتوصلون لعلاج واعد لسرطان المبيض من مستخلص نباتي

صحيفة الخليج 365: اكتشف باحثون من جامعة جازان بديلاً طبيعياً للعلاج الكيميائي التقليدي، مع نتائج واعدة لعلاج سرطان المبيض الذي يعد من أبرز الأمراض المسببة للوفيات بين النساء.

وأوضح الدكتور عبدالله الفرساني الأستاذ المشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية ، أحد أعضاء الفريق الذي بحث التقنية العلاجية الجديدة، أنه يمكن الاستغناء عن العلاجات التقليدية للسرطان التي تشمل الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، باستخدام مستخلصات النباتات كبديل طبيعي للعقاقير الكيميائية التقليدية.

نبات "اليوباتورين"

وأكد أنه في الدراسة، تم تقييم فعالية مستخلص النبات المعروف بـ"اليوباتورين" كعلاج محتمل لسرطان المبيض، حيث يعتبر "اليوباتورين" مركباً كيميائياً طبيعياً معزولا من مجموعة متنوعة من النباتات الطبية ذات الخصائص البيولوجية القوية، بما في ذلك النشاط المضاد للسرطان والمضاد للالتهابات ومرخي الأوعية الدموية.

وأردف الفرساني أن "الدراسة أظهرت أن "اليوباتورين" يعمل على تقليل نمو خلايا سرطان المبيض وتحفيز موتها البرمجي بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، يحظى بتأثير قوي في منع تكون الأوعية الدموية الجديدة التي تعد ضرورية لنمو الأورام"، مشدداً على أن هذه النتائج المبشرة تشير إلى إمكانية استخدام "اليوباتورين" كدواء فعال لعلاج سرطان المبيض.