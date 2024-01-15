متهمة بإهانة الحجاب.. المشهورة السعودية رهف القحطاني تظهر بملابس فاضحة بالمالديف وهذا مافعلته بالفيديو

عدن - ياسمين التهامي - متهمة بإهانة الحجاب.. رهف القحطاني تظهر بملابس فاضحة بالمالديف وهذا مافعلته بالفيديو

السبت 28 مايو 2022 الساعة 12:18

لاقت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي رهف القحطاني انتقادات واسعة بعدما ظهرت بملابس فاضحة بالمايوه خلال سفرتها إلى المالديف، لكن أثناء عودتها ظهرت مرة اخرى بالحجاب، ووضحت ،أن هذا الظهور كان مع أهلها في المملكة العربية السعودية، ليجعل الانتقادات أكثر اشتدادا عليها، وقال الكثير من المنتقيدين ان من يرتدي الحجاب في المملكة لا يجب ان يخلعه خارجها وان يحترم التقاليد والحشمة أمام الاهل وخلف ظهرهم.

وأشارت رهف القحطاني إلى أنها قد تعرضت للظلم بسبب الهجوم الواسع عليها: “نا أريد أن أوضح الظلم الذي تعرضت له، أنا مثلي مثل أي أحد ذهب إلى المالديف سياحة يصور يومياته.”