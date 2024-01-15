تراند اليوم : بالفيديو.. الخليفي: كان من المفترض أن يخرج الاتحاد السعودي لتوضيح موقف اللاعبين وليس المدرب مانشيني

صحيفة الخليج 365: علق المحلل الرياضي القطري ماجد الخليفي على تصريحات مدرب المنتخب السعودي مانشيني بشأن اللاعبين الذين رفضوا الانضمام لمعسكر المنتخب.

وقال الخليفي خلال ظهوره على قناة الكاس : كان من المفترض أن يخرج الاتحاد السعودي لتوضيح موقف اللاعبين وليس المدرب روبرتو مانشيني.

وتابع: اللاعبين شبه تمردوا على النادي أو المنتخب وهذا المفروض من صلاحية الاتحاد السعودي وهذه مشكلة كبيرة مش سهلة أن الاتحاد السعودي ما يتكلم في حينه ولكن حط ماشيني في كورنر اضطر إنه في المؤتمر الصحفي يصرح.

وأضاف: الاتحاد السعودي المفروض هو اللي يتحمل المسؤولية إذا الآن في مشكلة فعلا يجب التوضيح، اليوم ماشيني فجر قنبلة كبيرة ومن يتحملها الاتحاد السعودي.