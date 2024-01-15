تراند اليوم : شاهد.. أول مركبة متنقلة لتنفيذ جولات ميدانية لفحص الأغذية في المطاعم مباشرة

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية، تقريرا عن تجهيز أمانة الجوف مختبر سلامة أغذية متنقل لتنفيذ جولات ميدانية، لفحص المطاعم.

وقال مراسل القناة: "هذا المختبر جهزته أمانة الجوف للقيام بجولات ميدانية وفحص واستخراج النتائج في المواقع الميدانية أثناء الجولات على المطاعم والمحال وغيرها من الأنشطة الغذائية المتنوعة داخل مدينة سكاكا وغيرها في بقية المحافظات".

وأضاف: "يتيح هذا المختبر عبر فريق عمل متنقل الخروج الميداني والفحص المباشر لسلامة الأغذية وإصدار النتائج مباشرة والقيام بالإجراءات المتبعة في حالة الإتلاف، وتحويل المنتجات إلى المختبر لفحصها بشكل أشمل وأوسع".

وفي السياق نفسه قال مناور الغدير، فني مختبر: "المركبة تقوم بفحص متنقل سريع، فمثلا يتم فحص الزيت وفحص الباكتيريا وأيدي العمالة، وطازجية الأطعمة".