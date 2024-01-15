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تراند اليوم : بالفيديو.. "الزعاق" يكشف سبب تسمية رياح شهر شباط ب "مبكية الحصني"

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صحيفة الخليج 365: كشف خبير الطقس خالد الزعاق، سبب تسمية رياح شهر شباط ب "مبكية الحصني".

مواسم

وقال خلال مقطع فيديو: "السنة مكونة من عدد من الأيام، وكل مجموعة من الأيام لها سمات مناخية متقاربة، وهذه السمات تسمى بالموسم".

الرياح

وتابع: "موسم سهيل تسود فيه الرياح الجنوبية الرطبة، وموسم الوسم تسود فيه الرياح الشمالية الناعمة، وموسم المربعانية تسود فيه الرياح الشمالية الباردة، وفي موسم الشبط أجواء متقلبة".

موسم الشبط

وأضاف: " موسم الشبط يتسم بسرعة التقلبات الجوية، وإذا هبت فيه الرياح تكون باردة، والعامة يسمونه ب "مبكية الحصني"، وهذه الرياح تكون متذبذبة بين القوة والضعف، وتؤثر على أبواب ونوافذ المنازل وكذلك بيوت الشعر، والعامة يقولون ، شباط مقرقع البيبان، وشباط محلل الرباط".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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