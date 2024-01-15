تراند اليوم : بالفيديو : متحدث "العقار" يكشف ماهي العقوبات على كل من يتعامل في عقود الإيجار خارج منصة "إيجار"

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث الرسمي لهيئة العقار، تيسير المفرج، عن العقوبات التي توقع على كل من يتعامل في عقود الإيجار خارج منصة "إيجار".

وقال "المفرج" خلال برنامج "يا هلا"، إن أي عملية دفع تتم خارج المنصة الإلكترونية "إيجار"، لا يعتد بها، مضيفًا أن في حال حدث نزاع بين المالك والمستأجر، الجهات القضائية لن تنظر إلى أي عقد إيجار تم خارج المنصة.

وأشار إلى أن عقد الإيجار الموجود بالمنصة هو سند تنفيذي، ويعتبر إثبات لعمليات دفع وتحويل الإيجار.

وعن العقوبات التي توقع في حال لم يتم التسجيل بالمنصة بداية من اليوم، أوضح "المفرج": في حال كان الوسيط العقاري مرخص، ولم يسجل بالمنصة، بالتالي هو خالف تعليمات الوساطة العقارية التي يتم إيداع جميع عقود الوساطة للمنصة، ويعاقب بغرامات مالية وإلغاء التراخيص.

وأكد أن ما يهم هو وجود ما يثبت حق المستأجر، ووجه رسالة للمستأجرين قائلًا: "حتى تثبت حقك بأنك دفعت لصاحب العقار إيجاره، يجب أن يكون عن طريق المنصة، وغير ذلك لن يعتد به".