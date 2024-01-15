شكرا لقرائتكم سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح خبير الطقس والمناخ، خالد الزعاق، سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني.

وقال خلال مقطع فيديو ضمن نشرة الرابعة على قناة العربية: “إن السنة مكونة من عدد من الأيام، وكل مجموعة من الأيام لها سمات مناخية متقاربة، وهذه السمات تسمى بالموسم”.

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موسم سهيل

وتابع: “موسم سهيل تسود فيه الرياح الجنوبية الرطبة، وموسم الوسم تسود فيه الرياح الشمالية الناعمة، وموسم المربعانية تسود فيه الرياح الشمالية الباردة، وفي موسم الشبط أجواء متقلبة”.

وأضاف: “موسم الشبط يتسم بسرعة التقلبات الجوية، وإذا هبت فيه الرياح تكون باردة، والعامة يسمونه بـ (مبكية الحصني)، وهذه الرياح تكون متذبذبة بين القوة والضعف، وتؤثر على أبواب ونوافذ المنازل وكذلك بيوت الشعر، والعامة يقولون، شباط مقرقع البيبان، وشباط محلل الرباط”.