شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية سبب تسمية رياح شهر شباط بـ “مبكية الحصني”.

وقال الزعاق بأن السنة مكونة من حزمة من الأيام، وكلها لها صفات مناخية متقاربة، مشيراً إلى أن موسم سهيل تسود فيه الرياح الجنوبية الرطبة أما موسم الوسم تسود فيه الرياح الشمالية الناعمة.

وأضاف الزعاق بأن موسم المربعانية تسود فيه الرياح الشمالية الباردة، أما موسم الشبط الأجواء تكون فيه متقلبة والهواء تكون باردة، ويسمونة العامة بهذا الاسم لأن شدة الرياح تؤثر على منافذ المنازل.