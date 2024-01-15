شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الامارات تكشف تفاصيل استثمار مكافأة نهاية الخدمة لتتحول الى ثروة عند استلامها بخطوة واحدة وثلاثة خيارات متعددة والان مع التفاصيل الكاملة

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أكدت الحكومة الرقمية في دولة الإمارات أن النظام البديل الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص يقدم مجموعة من الفوائد للموظفين وأصحاب العمل على حد سواء. يتيح هذا النظام ثلاثة خيارات استثمارية متنوعة للموظفين، بدءًا من خيار محفظة ضمان رأس المال الذي يوفر استثمارًا خاليًا من المخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال لفئة العمالة غير الماهرة، وصولاً إلى خيار الاستثمار القائم على المخاطر الذي يقدم خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية.

استثمار مكافأة نهاية الخدمة

توضح الحكومة أن نظام الادخار يُعتبر بديلًا اختياريًا لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به حاليًا، حيث يتيح للمنشآت المشاركة سداد نسب الاشتراك لصندوق الاستثمار عن العمالة التي ترغب في تسجيلها في النظام. يحق للموظف (المستفيد) استلام كافة مبالغ الاشتراك الأساسي التي تم سدادها من قبل صاحب العمل، وأي عوائد أو أرباح تترتب عليها خلال فترة الاشتراك، بدلاً من المزايا التقليدية لنهاية الخدمة.

تحديد مبلغ الاشتراك الأساسي الشهري يكون بنسبة محددة من الأجر الأساسي الشهري، ويمكن للموظف إضافة مبالغ إضافية بنسبة معينة. يُحول الاشتراك الأساسي لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يومًا من اليوم الأول للشهر الميلادي. كما يُسمح للموظف بالمساهمة بنسبة إضافية من الأجر الإجمالي، ويحدد الحد الأقصى لنسبة الاشتراك الطوعي.

يتيح نظام الادخار للمستفيد استلام مستحقاته خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء علاقته العملية، مع إمكانية الاستمرار في استثمار الأموال أو سحبها في أي وقت دون قيود. يتم تنظيم آلية الاشتراك في النظام البديل وفقًا لأنظمة وزارة الموارد البشرية وبالتعاقد مع صناديق الاستثمار المرخصة.