شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعويض فوري في الإمارات لكل من يتعرض للشتم على واتساب وصورة من الشاشة تدين الجاني والان مع التفاصيل الكاملة

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في قضية فريدة من نوعها، أدينت فتاة خليجية بتهمة السب الإلكتروني في رسالة عبر تطبيق “واتس أب”، حيث وصفت شابًا بكلمات نابية. وأصدرت المحكمة حكمها بتغريم المتهمة 3000 درهم، مع إلزامها بدفع تعويض بقيمة 6000 درهم للشاب المتضرر.

تعويض فوري في الإمارات لكل من يتعرض للشتم

تفاصيل القضية تظهر أن الفتاة وجهت سبًا إلى الشاب عبر رسالة على تطبيق “واتس أب“. وقد أدانتها المحكمة بتهمة السب الإلكتروني، مما أدى إلى إحالتها إلى المحكمة وتغريمها بمبلغ 3000 درهم.

بالإضافة إلى العقوبة المالية، أمرت المحكمة بدفع المدانة تعويضًا بقيمة 6000 درهم للشاب الذي تعرض للإساءة. يأتي هذا الحكم لتحذير الأفراد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير أو السب الإلكتروني، ويظهر حزم القضاء في معالجة مثل هذه الحالات للحفاظ على الأمان الرقمي وحقوق الأفراد.”