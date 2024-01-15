شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبير تحكيم يكشف حقيقة ضربة الجزاء التي سببت خسارة الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة

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أوضح الخبير التحكيمي، عمر المهنا، الجدل المحيط بصحة ركلة الجزاء التي منحها الحكم لصالح فلومينينسي البرازيلي في مواجهته مع الأهلي المصري، خلال اللقاء الذي جمعهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

حقيقة ضربة الجزاء التي سببت خسارة الأهلي المصري

وقال “المهنا” في تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط”: “في الدقيقة 71، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فلومينينسي، وكان القرار صحيحًا نظرًا لوجود عرقلة للمهاجم بشكل واضح.”