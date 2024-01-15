تراند اليوم : "بدأت بتجارة الملابس".. بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يكشف قصة بداية حياته العملية وعمله براتب مقطوع 230 ريال

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن بداية حياته العملية ورحلة كفاحه التي بدأت بتجارة الملابس.

العمل وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" كانت الظروف صعبة، والعمل متيسر، وكان الناس عصاميين والحاجة تدفعهم للعمل، و"ما فيه يمة أرحميني".

محل ملابس وأكمل :" عندما كان عمري 16 عاما، كان لدي محل أبيع فيه ملابس استوردها من لبنان، ثم افتتحت دكان اشتريته ب 4 آلاف ريال، ومساحته لا تتجاوز 9 أمتار، وكنت أبيع في المحل بعد الدراسة، وقبل الدراسة يقوم صبي يشتغل معي بالبيع".

العقارات وأضاف:"خصصت جزء كبير من الأرباح لشراء عقارات في جنوب الرياض والقطعة لا يتجاوز سعرها 2000 ريال ومساحتها تتراوح من 100 متر إلى 120 متر فقط". لافتا إلى أنه تركها عدة سنوات وارتفع السعر من 2000 ريال إلى عشرة أضعاف.

وأشار إلى أنه استطاع تنمية رأس المال وأثناء الطفرة التي شهدتها بداية التسعينيات قام بشراء قطع أراضي لبناء عليها عمارة أو فيلا لبيعها .