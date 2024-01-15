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تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يرد على الشائعات التي روجها الإخوان واتهامه بالسرقة بعد تركه العمل بإمارة الرياض

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صحيفة الخليج 365: رد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على الشائعات التي حاولت جماعة الإخوان ترويجها حول أسباب تركه العمل بإمارة الرياض. ووصف الإخوان ب "خونه وسيئين" .

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: "روجوا أنني خرجت من الإمارة لأني سرقت، ولكن لله الحمد، أنا خرجت من الإمارة ما أخذت حتى السيارة".

ولفت إلى أن هذه الشائعات روجها الإخوان المسلمين، على الرغم أنه هو من طلب الإعفاء، بسبب إصابته بمرض في الوجه نتيجة لضغط الأعمال وذهب للعلاج خارج المملكة.

وتابع :" أنا ما ظلمت أحد، ودافعت عن الوطن وأمنه وعن المواطن ووقفت مع ولاة أمري بكل أمانة وصدق".

وأضاف :"هناك حكام يعرفون قدر الرجال مثل الملك سلمان والأمير محمد، ومنهم من هو بسيط في قدراته وتفكيره".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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