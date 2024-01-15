تراند اليوم : شاهد : حوثيون يستهدفون سفينة شحن أميركية بصاروخ باليستي قبالة سواحل عدن

صحيفة الخليج 365: كشف الجيش الأميركي، يوم الإثنين، تفاصيل واقعة الصاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي على السفينة المملوكة لشركة أميركية قبالة سواحل عدن.

وقال الجيش الأميركي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة الحاويات جيبرالتار إيجل أو (نسر جبل طارق) التي تمتلكها وتديرها شركة أميركية وترفع علم جزر المارشال يوم الاثنين.