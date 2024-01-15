تراند اليوم : ‏بالفيديو .. وزير الشؤون الإسلامية يكشف تفاصيل حادثة إطلاق النار على مكتبه عندما كان رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تفاصيل واقعة إطلاق النار على مكتبه عندما كان رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: " في أحد الأيام ذهبت إلى فرع الهيئة في المدينة، وفي الساعة 11 صباحا تلقيت اتصال هاتفي من سكيورتي قال ( سلامات، أطلق على مكتبك رصاص من الشارع)، مشيرا إلى أنه طلب إبلاغ الجهات الأمنية.

وأضاف:" تم إبلاغ الجهات الأمنية، وقاموا بعمل المعاينات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء"، لافتا إلى أن الرصاصة كانت توجد بين الزجاج والجدار ولم يقوموا بفحصها.

واختتم قائلا:"كان هناك تردد وتشتت وأشياء أخرى، والحمد لله أنها عدت بسلام".