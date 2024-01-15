بالمساءلة والشفافية والإنصاف.. حوكمة الشركات تحفظ حقوق المساهمين وتعظم الربحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزز حوكمة الشركات مستوى الثقة والاطمئنان لدى المساهمين على استثماراتهم بالاعتماد على أربعة مبادئ أساسية هي المساءلة والشفافية والإنصاف والمسؤولية كما تضمن نجاح الأعمال على المدى الطويل وتحمي حقوق المساهمين وتوازن مصالح أصحاب المصلحة. وتضاعف أرباحهم وتبني علاقة وثيقة بين إدارات الشركات والعاملين والموردين وتعزز ثقة جميع العاملين لرفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وحوكمة الشركات هي إطار يوفر للشركات أكبر فرصة للنجاح ويؤدي إلى ممارسات شفافة وعادلة وأخلاقية تقلل الآثار السلبية.

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