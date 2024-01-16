تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية : وجدت 16 ألف موظف لا يعمل في الوزارة .. بينهم إمام جامع يعمل مصوّر في وزارة الإعلام وآخر رئيس محكمة تمييز

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنه تفاجأ بوجود الآلاف من الوظائف التي توظف فيها أشخاص لا يقومون بعملهم وواجبهم، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر.

بيانات الموظفين

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: " عند بداية عملي في الوزارة طلبت من الموارد البشرية إعداد بيانات بجميع الموظفين وتحديد من يعمل ومن لا يعمل، ووجدت 16 ألف موظف لا يعملون ".

إمام يعمل مصور

وأردف:"وجدت إمام جامع غير ملتحي ويعمل مصوّر بالإعلام". لافتا إلى أن المصور كان يصوره في مكتبه في أحد الأيام وقال له ( الله يهديك قطعت رزقي وفصلتني)، لافتا إلى أنه قال له"أنا لا أفصل أحد، أكيد كنت إمام على فئة أ".

رئيس محكمة تمييز

وتابع:"كان هناك أيضا رئيس محكمة تمييز، والكثير من أبناء وأقارب المسؤولين، يشغلون وظائف ولا يعملون فيها".

وأضاف:"تم التوقيف على هذه الوظائف فورا، وكانت 16 ألف وظيفة بالإضافة إلى العقود، ليصل الإجمالي إلى 73 ألف موظف وموظفة".