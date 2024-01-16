16 ألف جراحة في مستشفيات نجران خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت مستشفيات صحة نجران 16 ألف عملية جراحية في تخصصات عامة ودقيقة، وذلك خلال العام الماضي 2023.

وأوضحت صحة نجران، أن إجمالي العمليات التي أجريت بلغت 16575 عملية، تضمنت إجراء 7091 عملية بمستشفى الملك خالد، و3474 عملية بمستشفى الولادة والأطفال، و1224 عملية بمستشفى شرورة العام، و3484 عملية بمستشفى نجران العام، و475 عملية في مستشفى حبونا العام، إضافة إلى إجراء 585 عملية في مستشفى خباش العام، و185 عملية في مستشفى يدمة، و23 عملية في مستشفى ثار، و34 عملية في مستشفى بدر الجنوب.

كما حققت صحة منطقة نجران 7 جوائز للتميز في برنامج وازن للعام الماضي 2023، وهو أحد برامج مؤشرات الأداء بوزارة الصحة ممثلة في الوكالة العلاجية، الذي يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الاستراتيجية لمستشفيات الوزارة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والوصول لنسب عالية في أداء المنشآت الصحية وبناء مجتمع حيوي.