كشافة المملكة تشارك في معسكر يوم الجمهورية بالهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، في معسكر يوم الجمهورية، الذي تنظمه جمهورية الهند حتى 29 يناير الجاري، في إطار الفعاليات التي تقيمها الهند بمناسبة رئاستها لمجموعة العشرين، تحت شعار «أرض واحدة ومستقبل واحد».
ويتضمن المعسكر الذي تشارك فيه 25 دولة، مجموعة من الفعاليات التي تسهم في التعريف بالتقاليد الثقافية وتبادلها بين البلدان المشاركة، وتعزيز القيم والتكامل والوحدة والتنوع، وغرس الشعور بالوطنية والانضباط والصفات والسمات القيادية، إضافة إلى تحسين المهارات الشخصية للمشاركين لإعدادهم لمتطلباتهم المستقبلية.
وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن الجمعية تحرص على المشاركة في مثل هذه المناسبات انطلاقا من رغبتها في المساهمة بإبراز الهوية والثقافة السعودية، التي من شأنها أن تعزز أواصر الصداقة بين الثقافات المختلفة.
أهداف المعسكر:
- التعريف بالتقاليد الثقافية وتبادلها.
- تعزيز القيم والتكامل والوحدة والتنوع.
- غرس الشعور بالوطنية والانضباط.
- دعم الصفات والسمات القيادية.
- تحسين المهارات الشخصية للمشاركين.
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