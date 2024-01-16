تمكين القطاع الخاص لزيادة الرقعة الخضراء بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لنشر ثقافة التشجير، وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تعاون مع غرفة الرياض، لتفعيل دور القطاع الخاص على أرض الواقع، ليصبح فعالا وذا أثر ملموس في التشجير، وتمكينه لتنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء، وذلك لتحقيق مستهدفات التشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التدريبي والبحثي والتوعوي والتطوعي المتبادل بين الطرفين، ووضع إطار عملي في مجالات البحوث والدراسات والتدريب والتوعية والتطوع لتيسير تنفيذها، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين، وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وإشراك القطاع الخاص في مبادرات التشجير.

كما يتطلع الطرفان خلال المذكرة إلى تحديد الفرص الاستثمارية، وعرض التحديات وحلها بشكل دوري، والمشاركة في البرامج المجتمعية، والتعاون الإعلامي والترويجي، وتنفيذ التقارير والإصدارات والفعاليات والحملات، واقتراح الأفكار التي تسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية.

وتتضمن مجالات التعاون المشترك بين المركز وغرفة الرياض تبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات، التي تعزز نشر ثقافة التشجير لدى القطاع الخاص، خلال التطوع، والتدريب، والبحث، والتوعية المتبادلة، ودراسة مشاريع الأنظمة المحالة للغرفة وتقديم الملاحظات التطويرية عليها.