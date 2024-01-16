52 مبادرة ساهمت في خفض الوفيات على الطرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساهمت 52 مبادرة للهيئة العامة للطرق في خفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.

وكشفت الهيئة عن أبرز إنجازاتها لعام 2023، التي يأتي في مقدمتها اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية قطاع الطرق، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ عدد من المبادرات في إطار هذه الاستراتيجية التي تضم 52 مبادرة في مجالات متنوعة، تشمل المبادرات 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، إضافة إلى 9 مبادرات لتحسين جودة الطرق، و7 مبادرات للتعاون مع القطاع الخاص، و3 مبادرات لحسين الكثافة المرورية، و5 مبادرات لتعزيز الحوكمة، و4 مبادرات لضمان الاستدامة المالية، و4 مبادرات لتطوير القدرات والكفاءات.

وأوضحت هيئة الطرق أن الاستراتيجية ترتكز على محاور رئيسية عدة، وهي جودة الطرق والسلامة المرورية والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية، وفقا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.

وبينت الهيئة أن لاستراتيجية قطاع الطرق أثرا كبيرا في دعم الناتج المحلي وإيجاد الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الاستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال، وإيجاد 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول 2030.

أبرز المبادرات: