توحيد الصوت الإعلامي لدعم مرضى السكري بالمناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت جمعيات السكر، على توحيد الصوت الإعلامي ليصل إلى مريض السكر على مستوى الوطن، وتجويد الرسالة الإعلامية وتكون منطلقة من لجان علمية متخصصة.

وعقدت جمعيات السكر بمقر الجمعية الأهلية لداء السكري في بريدة اجتماعها الثاني لرؤساء مجالس الإدارات الصحية على مستوى محافظات ومدن المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية ببريدة سليمان الفايز أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات، أهمها تثبيت هذا الاجتماع ليكون سنويا، وطرح التجارب الناجحة والممارسات المتميزة على مستوى الجمعيات ومناقشتها لتكون نقطة مشاركة بين هذه الجمعيات، وتبني مثل هذه التجارب، كذلك توحيد الصوت الإعلامي للجمعيات ليصل إلى مريض السكري على مستوى الوطن، وتجويد الرسالة الإعلامية وتكون منطلقة من لجان علمية متخصصة.

كما جرى خلال الاجتماع اتخاذ عدد من التوصيات، منها إقامة المؤتمر الأول لعام 2024م على أن يتم تدويره سنويا بين الجمعيات بالمناطق، وطرح خطة عمل لتوحيد الجهود والمواد التوعوية والتثقيفية وعرضه على رؤساء المجالس، كما تم الاتفاق على طرح التجارب الناجحة في الاجتماعات الدورية واعتمادها بصفتها جزءا من النقاش المستمر، واعتماد الاجتماع القادم للجمعيات الخيرية للسكري في المدينة المنورة في شهر يناير 2025م.

أبرز التوصيات: