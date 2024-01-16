تسريع إجراءات إصدار وتجديد التصاريح البيئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بدء عملية تحديث القائمة المبدئية لمستثمري النشاطات، وتصنيفها بناء على تأثيرها على البيئة،. ومن المتوقع أن ينتهي هذا التحديث في الربع الأول من 2024، وتتطلب القائمة تصنيف النشاطات بواسطة المركز استنادا إلى تأثيرها على المستقبلات الحساسة والأوساط البيئية.

وأكد مدير إدارة التصاريح في المركز المهندس عبدالله الكعبي، أن توحيد إجراءات إصدار التصاريح في المركز هو أحد أهداف الإدارة خلال 2024، ويتضمن ذلك إعداد نماذج موحدة لمراجعة وتقييم الدراسات البيئية وخطط الإدارة البيئية، وتطوير وتسريع إجراءات إصدار وتجديد التصاريح عبر المنصة الالكترونية المخصصة، ويعمل المركز أيضا على وضع استراتيجية عامة لزيادة نسبة الامتثال لإصدار التصاريح البيئية اللازمة للمنشآت.

وبين أن عدد النشاطات المدرجة في القائمة البالغة قرابة 3500 نشاط، التي يستند المركز في تصنيفها إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموحدة بالمملكة، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، ويواصل المركز تحديث النشاطات المدرجة في القائمة.

مما يذكر أن المركز أسهم في رفع مؤشرات جودة الأوساط البيئية للماء والهواء والتربة خلال 2023، خلال إصدار أكثر من 6700 تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت ذات الأثر البيئي، إضافة إلى منح 140 ترخيصا لمكاتب خدمات الاستشارات البيئية.

المركز الوطني