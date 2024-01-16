ضبط قاطعي المسيجات في محمية الإمام تركي

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل. وأوضح «الأمن البيئي» أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 5000 ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

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