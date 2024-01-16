مناقشة دعم المراعي وإعادة تأهيلها في منطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال اجتماعه أمس مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة مواءمة الأعمال وتذليل التحديات بين الجهتين.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المهندس ماجد الخليف، أن اللقاء هدف إلى تنسيق وتكامل الجهود بين الجهات لإنجاح الأعمال المشتركة، كما نوقشت الأعمال المسندة ومعالجة التحديات وأهمية تعاون وسرعة تجاوب الجهتين للوصول إلى تكامل يخدم المنطقة، إلى جانب أهمية التعاون بين الجهات في البرنامج الوطني للتشجير، ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر، إضافة لمناقشة المتنزهات الوطنية وأبرز مشاريعها بالمنطقة ومناقشة المراعي وإعادة تأهيلها.

وأكد الاجتماع على أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتولى أحد الجوانب المهمة في مجال النطاق البيئي وهو تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التي تعد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما أن الغطاء النباتي الطبيعي في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية يعد ركيزة مهمة لاستدامة وازدهار البيئة والحياة الفطرية.

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