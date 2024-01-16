زراعة 112 ألف شجرة

كشف تقرير الأعمال والمنجزات السنوي لأمانة منطقة الجوف عن تهيئة 1.6 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء وزراعة 112 ألف شجرة خلال العام الماضي 2023، وطرح 750 فرصة استثمارية. واستعرض التقرير مشروعات البنية التحتية في مجالات سفلتة مخططات المنح وتأهيل الطرق وتطوير عدد من المواقع بنسب إنجاز وصلت 95% في بعض المشروعات. وفي مسار تحسين المشهد الحضري، واصلت الأمانة حملاتها المكثفة للقضاء على مظاهر التشوه البصري، وتمت إزالة 2020 لوحة دعائية مخالفة، وسحب 674 سيارة تالفة، وإصلاح 21 ألف عمود إنارة، ورفع أكثر من 486 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وزراعة 112368 شجرة، و140 ألف زهرة حولية، كما رفعت الأمانة وبلدياتها أكثر من 229 ألف طن من النفايات خلال العام الماضي.



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