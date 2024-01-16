شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحدد ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الوزارة قرارًا إداريًا ، اليوم الإثنين ، باعتماد ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في جميع المنشآت التابعة لها .

وحددت الوزارة ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل ، ومنها :-

الامتناع عن قصات الشعر الغريبة ، الاهتمام بالنظافة الشخصية ، الالتزام بغطاء الرأس للسيدات ، على أن يكون غير شفاف ، ومراعاة لبسه طوال فترة العمل ، والالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي ، وأن يكون المعطف الطبي واسعًا وطويلًا إلى الركبة .

كما تضمنت الضوابط أيضاً ، عدم ارتداء ملابس ضيقة أو مفتوحة أو قصيرة ، وعدم المبالغة في وضع مساحيق تجميل ومناكير وأظافر وعطور ، ويُمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة في وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل .