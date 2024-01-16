تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يكشف أسباب إلزام الأئمة بمساجد الرياض بالقراءة النجدية.. ويرد على منتقدي القرار

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أسباب إلزام الأئمة بمساجد الرياض بالقراءة النجدية، ورد على منتقدي القرار.

قراءة مشهورة

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: " لا نتخذ قرار إلا إذا أصر الكثير من طلاب العلم والأئمة على اتخاذه، والقراءة النجدية قراءة أجدادنا وعلمائنا منذ سنوات طويلة ومشهورة ومعروفة ويقرأ بها في بعض الدول".

وتابع:"القراءة النجدية سهلة وكادت أن تندثر، وتم تعميمها في مدينة الرياض للحفاظ عليها".

الإلزام بالقرار

وردا على سؤال حول إمكانية حث الأئمة على القراءة النجدية بدلا من الإلزام. قال الوزير:" لأن جميع الأئمة ليسوا من أهل الرياض، ويمكن أن يستثقل بعضهم القراءة، ولذلك من لا يريد أن يلتزم بهذه القراءة يمكن أن ينتقل إلى أي مسجد آخر قريب من الرياض".

الرد على المنتقدين

وردا على منتقدي القرار وأنه يثير النعرات، قال الوزير:" لا يوجد نعرات، لأن النعرات تكون في لبس أو تشكيل معين، أما المملكة زي واحد ووطن واحد ولا نختلف".