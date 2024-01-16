تراند اليوم : هل سيتم إعادة النظر في فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة؟.. شاهد : وزير الشؤون الإسلامية يجيب

صحيفة الخليج 365: قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إنه لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة في رمضان، مستدلاً بالأدلة الشرعية.

الشكاوى

وأضاف "آل الشيخ" خلال لقائه ببرنامج "في الصورة": قراءة القرآن تكون للمصلي في المسجد، مستكملاً: جاءنا من الشكاوى من نساء ورجال من كبار السن يتظلمون من ارتفاع أصوات المكبرات وأنهم لا يستطيعوا النوم.

الروحانية

وزاد: من يريد أن يصلي يذهب للمسجد يصلي فيه، مشيرا: الروحانية ما هي بالزعاق والصراخ في الميكروفونات؛ ولكن الروحانية هي أن تذهب للصلاة في المسجد.

الصلاة

وتابع: النداء للصلاة إذا أذن المؤذن فأجيبوه ومن يريد أن يصلي فليأتي للمسجد يصلي فرضه والتراويح والقيام.