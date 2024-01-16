اخبار السعوديه

تراند اليوم : ‏المديفر يسأل "عبد اللطيف آل الشيخ" : هل أنت راضِ عن عمارة وصيانة ونظافة المساجد؟..شاهد تعليق الوزير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_٢٠٢٤_٠١١٦_٠١٠٧٢٢

صحيفة الخليج 365 : علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على مستوى عمارة وصيانة ونظافة المساجد بالمملكة.

يعلم الله أني اجتهد

وقال "آل الشيخ"، خلال لقائه ببرنامج "في الصورة" : يعلم الله إني أجتهد وأعمل بكل طاقتي، لكن المخصص لصيانة المساجد لا يغطيها كلها، وكان يغطي نحو 16.5% من مجموع المساجد والباقي مشاركة لناس يريدون فعل الخير.

منح الناس فرصة صيانة المساجد

وأضاف: فتحنا باب المجال لمنح الناس فرصة صيانة المساجد والنظافة والعمل عليه، بناءً على رغبتهم وطلبهم.

وذكر وزير الشؤون الإسلامية: عندما راجعت كراسات المناقصات جعلناها تصل إلى 32%، بدلًا من 16.5%.

الشكاوى

وعن شكاوى البعض من مستوى نظافة المساجد، علق قائلًا: نبذل ما في وسعنا للتواصل مع وزارة المالية لزيادة المخصصات لهذا الغرض.

وتابع: عندنا منصة "إحسان" تم التعاون معها خلال الـ 6 أشهر الماضية، وتم توفير 183 مليون، لصيانة ونظافة المساجد وترميمها.

مستوى النظافة

وعن تعليقه على مستوى نظافة وعمارة المساجد، قال: أنا غير راضٍ ولكني أجتهد بقدر ما أوتيت من قوة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا