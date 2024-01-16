تراند اليوم : ‏المديفر يسأل "عبد اللطيف آل الشيخ" : هل أنت راضِ عن عمارة وصيانة ونظافة المساجد؟..شاهد تعليق الوزير

صحيفة الخليج 365 : علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على مستوى عمارة وصيانة ونظافة المساجد بالمملكة.

يعلم الله أني اجتهد

وقال "آل الشيخ"، خلال لقائه ببرنامج "في الصورة" : يعلم الله إني أجتهد وأعمل بكل طاقتي، لكن المخصص لصيانة المساجد لا يغطيها كلها، وكان يغطي نحو 16.5% من مجموع المساجد والباقي مشاركة لناس يريدون فعل الخير.

منح الناس فرصة صيانة المساجد

وأضاف: فتحنا باب المجال لمنح الناس فرصة صيانة المساجد والنظافة والعمل عليه، بناءً على رغبتهم وطلبهم.

وذكر وزير الشؤون الإسلامية: عندما راجعت كراسات المناقصات جعلناها تصل إلى 32%، بدلًا من 16.5%.

الشكاوى

وعن شكاوى البعض من مستوى نظافة المساجد، علق قائلًا: نبذل ما في وسعنا للتواصل مع وزارة المالية لزيادة المخصصات لهذا الغرض.

وتابع: عندنا منصة "إحسان" تم التعاون معها خلال الـ 6 أشهر الماضية، وتم توفير 183 مليون، لصيانة ونظافة المساجد وترميمها.

مستوى النظافة

وعن تعليقه على مستوى نظافة وعمارة المساجد، قال: أنا غير راضٍ ولكني أجتهد بقدر ما أوتيت من قوة.