تراند اليوم : ‏المديفر يسأل "عبد اللطيف آل الشيخ" : هل أنت راضِ عن عمارة وصيانة ونظافة المساجد؟..شاهد تعليق الوزير

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صحيفة الخليج 365 : علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على مستوى عمارة وصيانة ونظافة المساجد بالمملكة.
يعلم الله أني اجتهد
وقال "آل الشيخ"، خلال لقائه ببرنامج "في الصورة" : يعلم الله إني أجتهد وأعمل بكل طاقتي، لكن المخصص لصيانة المساجد لا يغطيها كلها، وكان يغطي نحو 16.5% من مجموع المساجد والباقي مشاركة لناس يريدون فعل الخير.
منح الناس فرصة صيانة المساجد
وأضاف: فتحنا باب المجال لمنح الناس فرصة صيانة المساجد والنظافة والعمل عليه، بناءً على رغبتهم وطلبهم.
وذكر وزير الشؤون الإسلامية: عندما راجعت كراسات المناقصات جعلناها تصل إلى 32%، بدلًا من 16.5%.
الشكاوى
وعن شكاوى البعض من مستوى نظافة المساجد، علق قائلًا: نبذل ما في وسعنا للتواصل مع وزارة المالية لزيادة المخصصات لهذا الغرض.
وتابع: عندنا منصة "إحسان" تم التعاون معها خلال الـ 6 أشهر الماضية، وتم توفير 183 مليون، لصيانة ونظافة المساجد وترميمها.
مستوى النظافة
وعن تعليقه على مستوى نظافة وعمارة المساجد، قال: أنا غير راضٍ ولكني أجتهد بقدر ما أوتيت من قوة.