جامعة المؤسس تتيح الدراسة في التخصصات المزدوجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة الملك عبدالعزيز أمس في تنفيذ مبادرة «الدرجات العلمية المُخصصة ذاتيا» إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ومجلس شؤون الجامعات، لتحقيق التكامل بين الكليات والأقسام العلمية المختلفة بما يواكب التطورات في سوق العمل.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عادل أبو زنادة، أن المبادرة تتيح المجال للطلبة اختيار الدراسة في أكثر من تخصص وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية، حيث يمكن للطلبة في مرحلة البكالوريوس دراسة جزء من تخصص آخر مع التخصص الأساسي بناء على قدراتهم ورغباتهم لدعمهم في تطوير رحلة دراسية تلبي اهتماماتهم العلمية.

وبين أن المبادرة تعزز الطموحات الشخصية للطلاب وتحقق أهدافهم الأكاديمية والمهنية وتمكن الطلبة من الوصول إلى مستويات عالية من التفوق والتميز وتعزيز قدراتهم المهارية، إضافة لتعزيز شغف الطلاب من خلال تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجالات عدة، وتعزيز قدراتهم التحليلية والعملية.