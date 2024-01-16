إنشاء منطقة بوليفارد Runway الجديدة بتجارب عالمية فريدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA) المستشار تركي آل الشيخ، عن بدء إنشاء منطقة «بوليفارد Runway» الجديدة، إحدى مناطق تقويم الرياض، وذلك في إطار التعاون بين «موسم الرياض» والخطوط السعودية، حيث تضم المنطقة تجارب جديدة تتخذ من طائرات عدة مقرا لها.

وجاء الإعلان عن المنطقة الجديدة بعد توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط، ورئيس التسويق لمجموعة السعودية خالد طاش، بحضور مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العمر، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة «بوليفارد Runway»، التي تتيح للزوار المواءمة بين تجربة الطائرات وأصناف عدة من الأطعمة التي تقدمها مطاعم عالمية متخصصة، إلى جانب احتواء المنطقة على عدد من الفعاليات الأخرى، منها تجربة رعب استثنائية لإحدى الطائرات، ومنطقة ألعاب متنوعة.

وتقدم المنطقة تجربة مميزة خارجة عن المألوف على متن طائرات ثابتة، مما يسهم في إضفاء البهجة على الزوار الذين سيخوضون تجارب متنوعة عدة، حيث تمت تهيئة الطائرات لتقديم تجربة ترفيهية جديدة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.