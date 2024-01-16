خبراء من 14 دولة يناقشون مشاريع التراث المغمور بالمياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة التراث أمس أعمال «المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه»، الهادف لمناقشة المشاريع البحثية، وتسليط الضوء على معالم التراث الثقافي المغمور بالمياه، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، وبمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والمهتمين في مجالات علوم الآثار والتراث من 14 دولة حول العالم، وذلك بفندق الإنتركونتيننتال بمحافظة جدة.

وأكد الحربش أن انعقاد المؤتمر يأتي انطلاقا من إيمان الهيئة بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الثقافة والتراث الوطني، ويسهم في رسم ملامح تاريخ الشعوب والأمم، ويعكس العلاقات التاريخية بين المملكة والحضارات القديمة.

وكرم الرئيس التنفيذي لهيئة التراث خلال المؤتمر عددا من الخبراء والمختصين في مجالات التراث الثقافي المغمور في المياه والفرق البحثية المسحية المشاركة في أعمال المسح الأثري لأعماق البحر الأحمر والخليج العربي، وممثلي الهيئات ومراكز البحث العلمي الوطنية والدولية.