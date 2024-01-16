تراند اليوم : شاهد.. أحدث ظهور للشخص الذي اشتهر بفيديو وصف الطريق وهو طفل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، أحدث ظهور للشخص الذي اشتهر بمقطع فيديو وصف الطريق في طفولته بطريقة أثارت تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر الشاب في الفيديو وهو يضحك ويتحدث إلى أحد الأشخاص ، وأيضا عرض الفيديو الخاص به وهو طفل صغير يقف بجوار طفل آخر ويقوم بوصف الطريق لشخص غريب ضل طريقه في البر .

وأثار فيديو الشاب عندما كان طفلا تفاعلا كبيرا بين المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي ، الذين أعادوا نشر الفيديو مٌعبرين عن إعجابهم بأداء الطفل في وصف الطريق بطريقة جيدة واهتمامه بمساعدة الغرباء .