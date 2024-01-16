تراند اليوم : لماذا البدوي لا يأكل الطعام مع زوجته من نفس الصحن؟.. بالفيديو.. صانع محتوى يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائر السردي، عن سبب عدم تناول البدوي الطعام مع زوجته من نفس الصحن، وقصة الملح والزاد.

وقال "السردي" خلال مقطع فيديو متداول، إن المرأة البدوية لها احترامها عند البدو، والرجل البدوي لا يأكل الطعام مع زوجته من نفس الصحن.

وأضاف: البدوي معروف عنه أنه يحافظ على الملح والزاد ويقدر الإنسان الذي يشاركه الطعام، والرجل الذي يأكل من طعامه ويملحه ما يغدره ويدافع عنه ويصير أخاه.

وتابع: وانطلاقًا من فكرة الأخوة التي يوجبها الملح والزاد، ومشاركة الطعام في نفس الصحن، فلا يحب البدوي أن تأكل زوجته معه، نظرًا منه أن المرأة إذا أكلت معه معناه أنها صارت أخته وحرمت عليه.

وأوضح أن هذه الفكرة كانت موجودة سابقًا في البادية، معلقًا: ولكن البعض الآن ما يتهنى بلقمة أو تفوت لقمة إلا لما يأكل من يد زوجته.