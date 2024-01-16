تراند اليوم : منها منع الملابس الضيقة والسلاسل.. الصحة تكشف ضوابط "الزي الرسمي" للكادر الطبي والأماكن التي يحظر ارتدائه فيها

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة عن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط هي:-
• يجب أن يكون الموظف حسن الهندام ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام
• تجنب ارتداء ثياب النوم، الشورت للرجال أو الملابس الغير لائقة ذات دلالات أو رسومات مسيئة وعدم ارتداء السلاسل أو الشعارات
• الامتناع عن قصات الشعر الغريبة
• الالتزام بغطاء الرأس للسيدات على أن يكون غير شفاف ومراعاة لبسه طوال فترة العمل
• أن يكون اللبس محتشماً وغير شفاف للسيدات، وتمنع الملابس الضيقة، أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم.
• عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها
• أن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلاً إلى الركبة
- يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي
• يمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة في وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل