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تراند اليوم : منها منع الملابس الضيقة والسلاسل.. الصحة تكشف ضوابط "الزي الرسمي" للكادر الطبي والأماكن التي يحظر ارتدائه فيها

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صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة عن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط هي:-

• يجب أن يكون الموظف حسن الهندام ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام

• تجنب ارتداء ثياب النوم، الشورت للرجال أو الملابس الغير لائقة ذات دلالات أو رسومات مسيئة وعدم ارتداء السلاسل أو الشعارات

• الامتناع عن قصات الشعر الغريبة

• الالتزام بغطاء الرأس للسيدات على أن يكون غير شفاف ومراعاة لبسه طوال فترة العمل

• أن يكون اللبس محتشماً وغير شفاف للسيدات، وتمنع الملابس الضيقة، أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم.

• عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها

• أن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلاً إلى الركبة

- يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي

• يمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة في وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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