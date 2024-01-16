تراند اليوم : بالفيديو: وزير الشؤون الإسلامية يكشف مفاجأة: مستوصفات ومحطات بنزين ومزارع تسرق كهرباء المساجد

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن حجم التعديات والسرقات الكبيرة التي تتعرض لها مرافق المساجد.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: " وجدنا مستوصف على حساب مسجد، ومحطة وقود بجميع مكوناتها، وسكن الليلة الواحدة، وسكن عمالة وغرف ودكاكين وبقالات ومزارع على حساب الوزارة". وأردف :"تجد مسجد عشرة في عشرة يوجد عليه عداد حجم كبير وكابل ممتد إلى المزرعة.

وأضاف:"تم حصر 2500 تعدي على كهرباء المساجد، وأكثر من 340 تعدي على المياه". لافتا إلى أن هناك تقصير كبير من الأئمة والمؤذنين لأنهم لا يبلغون الوزارة بالتعديات.