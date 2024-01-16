تراند اليوم : ‏بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يكشف السبب الأمني وراء إغلاق مصلى النساء في بعض المساجد

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خلال حلوله ضيفا ببرنامج " الصورة " عن السبب الأمني وراء إغلاق مصلى النساء في بعض المساجد .

وقال آل الشيخ : هناك بعض الأشياء التي تمارس داخل مصلى النساء لا ندري عنها خطر حتى على النساء .

وتابع: هناك مساجد يٌفتح فيها مصلى النساء في رمضان وغير رمضان ، وبعض المساجد تُغلق لأسباب أمنية خوفا على النساء .

وواصل : ممكن ييجيهن واحد مجنون أو خبل أو لص ويروعهن .

وأشار إلى أنه في أحد السنوات جاء لص عليهن وهن يصلون في السجدة ولقط شنطاتهن كلهن وراح . مٌضيفا :وبعدين يقولون إيش يصير كأنك تتعامل مع مجتمع ملائكي وهذا غير موجود .