شكرا لمتابعة خبر عن اعتراف بعد 20 عام .. شابة تحصل على حكم إثبات نسبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قضت محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة ، بإثبات نسب فتاة لوالدها واستخراج الهوية الوطنية لها ، مستندة في ذلك إلى أن النسب يثبت بأدنى احتمال .

ووفقاً لـ «عكاظ» ، فتم التنسيق بين إمارة المنطقة والأحوال المدنية وشرطة جدة ، لاستكمال الإجراءات وتم تسليم الفتاة المحكوم لها بطاقة الهوية الوطنية الأسبوع الماضي ، بعد معاناتها في عدم اعتراف والدها بها مدة 19 عاماً .

وكانت مواطنة رفعت دعواها أمام المحكمة ، موضحة أنها أنجبت من طليقها 4 أبناء بينهم فتاة ، واعترف زوجها السابق بأبنائه الذكور ، واستخرج لهم أوراقهم الثبوتية ورفض الاعتراف بابنته الوحيدة ، ولم يستخرج لها أي أوراق ثبوتية، رغم أنها حالياً في المرحلة الثانوية وعلى وشك الالتحاق بالجامعة ، لذلك طلبت إلزام الأب بإثبات نسب ابنتهما .

والجدير بالذكر أن المحكمة خلصت بعد اطلاع القضاء على كافة الوثائق إلى أن النسب يثبت بأدنى احتمال ، وخلصت إلى إثبات نسب الفتاة لوالدها ، وصدر صك بذلك واكتسب القطعية.