تراند اليوم : منها منع الملابس الضيقة والسلاسل.. الصحة تكشف ضوابط "الزي الرسمي" للكادر الطبي والأماكن التي يحظر ارتداءه فيها

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة عن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط هي:-

• يجب أن يكون الموظف حسن الهندام ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام

• تجنب ارتداء ثياب النوم، الشورت للرجال أو الملابس الغير لائقة ذات دلالات أو رسومات مسيئة وعدم ارتداء السلاسل أو الشعارات

• الامتناع عن قصات الشعر الغريبة

• الالتزام بغطاء الرأس للسيدات على أن يكون غير شفاف ومراعاة لبسه طوال فترة العمل

• أن يكون اللبس محتشماً وغير شفاف للسيدات، وتمنع الملابس الضيقة، أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم.

• عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها

• أن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلاً إلى الركبة

- يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي

• يمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة في وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل