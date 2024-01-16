شكرا لمتابعة خبر عن مشعل السديري: تعلمت الطيران في سن الـ50 بتشجيع من الأمير سلطان بن سلمان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الكابتن الطيار مشعل السديري أن بداية تعلمه للطيران كانت في سن الـ50،بعد أن شجعه على ذلك رئيس مجلس نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان.

وتابع السديري أن هذا التشجيع بعد ان جاب أكثر من 80 دولة حول العالم بدراجته النارية، حيث قال له الأمير سلطان، أنه بعد أن رأى هذه الدول من الأرض يجب ان يراها من الجو.

وأوضح أنه استمر في تعلم الطيران مدة 4 سنوات، وتدرج في عدد من الألقاب حتى أصبح طيار تجاري.

ونصح السديري أي أحد هاوٍ للطيران أن يقوم بأحد الأمرين: إما أن يلتحق بأكادمية للطيران، أو نادي الطيران السعودي، ويأخذ عدة دورات في الطيران، ثم الحصول على رخصة، وبعدها يرى إمكانياته إذا كان سيشارك مع مجموعة في طائرة، او يشتريها منفردًا، أو يستأجرها.